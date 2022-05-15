شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عياش يبدأ التحضير لـمسلسل "العين بالعين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان رامى عياش إلى قائمة أبطال مسلسل "العين بالعين" المقرر أن ينطلق تصويره خلال الفترة المقبلة، إذ كشف عن ذلك عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام، ونشر عددًا من الصور للسيناريو عليها قائلًا: "وابتدينا العين بالعين".

مسلسل "العين بالعين" تشارك فى بطولته النجمة سيرين عبد النور، عدد آخر من الفنانين وهو سيناريو وحوار سلام كسيري وإخراج رندا علم، وينتمى الى نوعية الأعمال الـ15 حلقة، وسيتمّ عرضه على أحد المنصات الإلكترونية.

كان رامي عياش قد حرص على نعي رحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، الذي رحل عن عالمنا صباح الجمعة، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع إنستجرام قال فيه "فقدت الأمة العربية قائدًا كبيرًا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، نعزي شعب الإمارات الحبيب وقيادته، رحم الله فقيدكم الغالي وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".