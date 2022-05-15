شكرا لقرائتكم خبر عن نادر عبد الله يكشف كواليس أغنية "لوحة باهتة" مع أنغام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الشاعر الكبير نادر عبدالله عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "لوحة باهتة" التي طرحتها النجمة أنغام مؤخرا وحققت نجاح كبير، وتخطت حاجز مليون ونصف مشاهدة على اليوتيوب .

وقال نادر عبدالله لـ"الخليج 365" الحمد لله ردود الأفعال على الأغنية فاقت توقعاتى خاصة أننى أتعاون فيها مع نجمة كبيرة بحجم أنغام حققنا قبل ذلك نجاحات كبيرة في عدد من الأغانى مشيرا أنها تتميز بصوت قوى جعلها من أفضل المطربات في مصر والوطن العربى .

وأضاف الشاعر نادر عبدالله أنه يتعاون خلال الفترة المقبلة في أغانى كثيرة مع كبار النجوم وتحمل عدد من المفاجئات .

وقدم نادر عبد الله من قبل للنجمة أنغام أغنية "واحدة بتحبك"، ضمن أغانى ألبومها الغنائى "نفسى أحبك"، والتى طرحته نجمة الغناء أنغام عام 2008، ولم تكن هذه الأغنية التى تخطت العقد من عمرها هى الأولى، فبداية التعاون بين أنغام وعبد الله يعود لعام 2000 أى منذ 22 عاما، حيث كتب لها الشاعر المتميز أغنية "حبيتك ليه" ضمن أغانى ألبومها "ليه سيبتها" وبعد هذه الأغنية تكرر التعاون بينهما من خلال عدة أغانى نالت قدرا كبيرا من النجاح وهى "رجعنا فى كلامنا"، "أنا مخاصماك"، "قد ما تقدر"، "فاكراك"، "بغير"، "واحدة بتحبك".