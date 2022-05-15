الأهلي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تأهل فريق الأهلي المصري إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع وفاق سطيف الجزائري فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت باستاد 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وفرض الأهلي حامل اللقب في العامين الأخيرين التعادل على مضيفه وفاق سطيف 2-2، ولحق بالوداد البيضاوي المغربي إلى المباراة النهائية.

وكان الأهلي الذي فاز برباعية نظيفة ذهابا في القاهرة، البادئ بالتسجيل عبر أحمد عبد القادر (2)، ورد وفاق سطيف بهدفين لأحمد قندوسي (45+1) ورياض بن عياد (61)، قبل أن يدرك محمد شريف التعادل (90+3).

وكان الوداد البيضاوي حجز بطاقته الجمعة بتعادله مع ضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي 1-1 إيابا بعدما كان فاز 3-1 ذهابا في لواندا.

وتقام المباراة النهائية في 30 مايو الحالي في مدينة الدار البيضاء المغربية.

أبدى نادي الأهلي المصري لكرة القدم، الأربعاء، رفضه لقرار الاتحاد الأفريقي (كاف) بمنح المغرب حق استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا في 30 أيار/مايو الجاري.

وأرسل النادي خطابا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطالبه فيه برفع الملف إلى الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، إذ ذكر في بيان نشره على حسابه على تويتر “أرسل النادي الأهلي خطابا اليوم إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه تصعيد أزمة ملعب المباراة النهائية لدوري الأبطال إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتقام المشار إليها في ملعب محايد بعيدا عن الفرق الأربعة التي تتبارى حاليا” في نصف النهائي.