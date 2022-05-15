رقم تاريخي.. ديوكوفيتش يفوز للمرة 1000 ويبلغ نهائي إيطاليا المفتوحة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 01:09 صباحاً - تمكن نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا، من تحقيق انتصاره رقم ألف في بطولات اللاعبين المحترفين وتفوق 6-4 و6-3 على كاسبر رود، ليتأهل إلى نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس اليوم السبت.

وسيلعب ديوكوفيتش في النهائي أمام ستيفانوس تيتيباس يوم الأحد، حيث سيظهر اللاعب الصربي في النهائي في روما للمرة الرابعة على التوالي ورقم 12 في مسيرته.

وستكون المباراة بمثابة إعادة لنهائي فرنسا المفتوحة عندما انتصر ديوكوفيتش رغم الخسارة في أول مجموعتين.

وأصبح اللاعب البالغ عمره 34 عاما خامس رجل في فترة الاحتراف يصل إلى ألف انتصار بعد جيمي كونورز وروجر فيدرر وإيفان ليندل ورافائيل نادال.

وباللعب تحت الأضواء الكاشفة، كسر ديوكوفيتش إرسال النرويجي رود مرتين ليتقدم مبكرا 4-صفر في بداية قوية للقاء.

وكسر رود إرسال ديوكوفيتش أثناء التأخر 5-3 وحافظ على إرساله، لكن الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى حسم المجموعة.

وفي المجموعة الثانية، أنقذ رود ثلاث نقاط لكسر الإرسال في الشوط السابع، قبل أن يتقدم ديوكوفيتش في النهاية 4-3.

وكسر ديوكوفيتش إرسال رود مجددا وحسم المباراة بعد ساعة واحدة و42 دقيقة من اللعب، وسيتطلع اللاعب الصربي لتعزيز رقمه القياسي وحصد لقبه 38 في بطولة للمحترفين ذات ألف نقطة في نهائي الأحد.

وفي وقت سابق اليوم، صعد تيتيباس المصنف الخامس عالميا إلى النهائي في روما لأول مرة بعد فوزه 4-6 و6-3 و6-3 على ألكسندر زفيريف.

وسيحاول تيتيباس، الذي سيصعد إلى المركز الرابع في التصنيف العالمي عند إعلان القائمة الجديدة هذا الأسبوع، حصد لقبه الثالث في بطولة للأساتذة تمنح ألف نقطة.

وفي المواجهة الثالثة بين اللاعبين في الدور قبل النهائي لبطولة بألف نقطة للأساتذة هذا الموسم، فاز تيتيباس على زفيريف بعدما حافظ على ثبات مستواه من الخط الخلفي وقوة ضربات إرساله.

وكان زفيريف حاسما في المجموعة الأولى، ونفذ الإرسال الأول ببراعة، لكن اللاعب الألماني خسر أول مجموعة في بطولة هذا العام بعدما تحسن أداء تيتيباس وفاز بالمجموعة الثانية.

وتفوق تيتيباس بشكل مبكر في المجموعة الحاسمة وكسر إرسال منافسه ليتقدم 3-2 بعد ضربة أمامية من زفيريف في الشبكة.

وكسر تيتيباس إرسال زفيريف مجددا ليضع نفسه على طريق حسم المباراة ويصل إلى 31 انتصارا هذا العام وهو الأفضل بين المحترفين، كما تقدم 8-4 على منافسه الألماني في المواجهات المباشرة.

وبعد هذه الهزيمة، يبقى زفيريف دون الفوز بلقب هذا الموسم.