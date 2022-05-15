شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تتعرض لأزمة صحية وتدخل المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت النجمة أنغام، لأزمة صحية وتم نقلها إلى أحد المستشفيات، حيث شاركت مديرة أعمالها راندا رياض صورة لها من داخل المستشفى على ستورى حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "ألف مليون سلامة عليكي يا ست الستات، ربنا يقومك بالسلامة لينا يا أحلى نونو في الدنيا".





وأحيت النجمة أنغام الخميس الماضى حفلا غنائيا بالكويت، بقيادة المايسترو هانى فرحات، بعد تعافيه من الوعكة الصحية التى لحقت به مؤخرا بالسعودية وقدمت أنغام في الحفل عددا من أغانيها التي اشتهرت بها ويعشقها الجمهور منها سيدى وصالك، ساندة عليك وغيرهما.



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وكانت النجمة أنغام قد طرحت أمس الأول "لوحة باهتة" عبر يوتيوب من كلمات نادر عبد الله وألحان عامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وعادت نجمة الغناء أنغام للتعاون مجدداً مع الشاعر الغنائى نادر عبد الله، وذلك بعدما تعاونت معه مطلع 2019 من خلال ألبومها "حالة خاصة جدا"، حيث كتب لها أغنية "يا ريتك فاهمنى"، والتى أحدثت ضجة بمجرد طرحها على اليوتيوب وعبر أحد التطبيقات الغنائية، خاصة أن طرحها جاء بالتزامن مع عيد الحب هذا العام.