شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت دي نيرو يكشف رأيه فى كريستيان بيل بعد فيلمهما الأخير.. اعرف ماذا قال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرق الممثل العالمي روبرت دي نيرو خلال حوار مع مجلة CinemaCon اثناء وجوده في لاس فيجاس إلى العديد من الأمور منها رأيه في عدد من الممثلين الذين يعملوا معه خلال فيلمه الجديد من اخراج ديفيد أو راسل الذى يعود به للسينما من جديد، دون الكشف عن اسمه إلى الآن، حيث اكد الممثل الشهير أن هناك ممثل ذو موهبة كبيرة هو كريستيان بيل، مؤكداً على أنه يحظى بموهبة كبيرة في عالم التمثيل وكاريزما مميزة.



روبرت دي نيرو

ويتضمن الفيلم الذى لم يتم تحديد اسمه بعد عددا كبيرا من النجوم والنجمات، منهم كريستيان بيل وجون ديفيد واشنطن، بالإضافة إلى النجم ذي الأصول المصرية رامى مالك، حيث يتواجدون جميعًا ضمن فريق الفيلم، وذلك وفقاً لما نشره موقع "ديلى ميل"، وعدد من المواقع الأجنبية.

كما يعد الفيلم هو الأول فيلم يخرجه منذ أن أخرج فيلم Joy، وتعتبر مارجوت روبى ممثلة ومنتجة سينمائية أسترالية من مواليد 2 يوليو 1990، ورشحت فى وقت سابق لجائزتي أوسكار وجائزة بافتا، كما وضعتها مجلة تايم في عام 2017 ضمن قائمة أكثر 100 شخص تأثيرًا في العالم. وفي 2019 كانت ضمن أعلى الممثلات أجرًا في العالم.