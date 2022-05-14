شكرا لقرائتكم خبر عن ملامح موسم عيد الأضحى تتضح.. "بحبك" و"عمهم" يحجزان مكانهما رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن موسم عيد الأضحى السينمائى سيشهد منافسة شرسة بين الأفلام حيث من المتوقع أن يشهد مشاركة لعدد من نجوم الف الأول، حيث استقر النجم تامر حسنى على طرح فيلمه "بحبك"، فيما قرر النجم محمد إمام عرض فيلمه "عمهم"، ومن المتوقع مشاركة النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز بفيلم "كيرة والجن" بشكل كبير.



فيلم بحبك

فيلم بحبك لـ تامر حسنى

حجز فيلم "بحبك" للنجم تامر حسنى، مكانه كأول الأفلام المقرر طرحها خلال موسم عيد الأضحى المقبل، وهو من تأليفه وإخراجه وبطولته فى أول تجارب تامر حسنى فى عالم الإخراج، حيث أوشك النجم تامر حسنى على الانتهاء من تصوير الفيلم.

فيلم "بحبك" تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين، وانطلق تصويره الفيلم مطلع العام الجارى بمشاهد جمعت تامر حسنى وهنا الزاهد والتي نشرها تامر على حساباته على السوشيال ميديا.



فيلم عمهم

فيلم عمهم لـ محمد إمام

أعلن النجم محمد إمام، عن موعد طرح فيلمه الجديد "عمهم"، في دور العرض السينمائية بمصر وبجميع الدول العربية، في موسم عيد الأضحى المقبل، حيث نشر النجم محمد عادل امام على صفحته الخاصة بانستجرام البوستر التشويقى لفيلمه الجديد "عمهم" معلقا توكلنا على الله فيلم عمهم فى موسم عيد الاضحى بإذن الله فيلم "عمهم".

يذكر أن فيلم "عمهم" من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتى وآيتن عامر.



كيرة والجن

فيلم كيرة والجن لـ كريم عبد العزيز وأحمد عز

يعتبر فيلم "كيرة والجن" للنجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز، من الأفلام المرشحة بقوة لطرحه في موسم عيد الأضحى السينمائى، حيث أن الفيلم جاهز للعرض بعد الانتهاء من تصويره والانتهاء من عملية المونتاج، كما أن صناع العمل أعلنوا من قبل بأن الفيلم سيعرض في صيف 2022، فمن المتوقع أن ينافس الفيلم في موسم عيد الأضحى المقبل.

والعمل يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

فيلم "كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.



فيلم يوم 13

فيلم "يوم 13" لـ دينا الشربينى وأحمد داود

تنتظر الفنانة دينا الشربينى فيلمها "يوم 13" الذى انتهت دينا من تصويره منذ عامين وتم تأجيله، حيث يبدأ صناعه في عمليات الدعاية خلال الأيام القليلة المقبلة، فمن المرشح أن يخوض سباق موسم عيد الأضحى المقبل.

فيلم "يوم 13" تدور أحداثه فى إطار رعب مثير، ويعد الفيلم التجربة الأولى في السينما التي تقدم بتقنية الـ 3D، ويشارك في بطولته دينا الشربينى، أحمد داود، شريف منير، محمد ثروت، نسرين أمين، أروى جودة وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبد المغني ومجدي كامل ونهال عنبر ونهى عابدين ومحمد الصاوي وتأليف وإخراج وائل عبد الله.