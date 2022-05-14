شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لـ ياسمين صبرى بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة ياسمين صبرى بأحد الأماكن المطلة على البحر، حيث نشرت فيديو على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وارتدت إطلالة تميزت باللون الأسود، وذلك خلال ظهورها الأول بعد انفصالها عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وتعود النجمة ياسمين صبري إلى الحياة الفنية من جديد هذا العام 2022، وذلك بعد غيابها على مدار العامين الماضيين، حيث تعود إلى الدراما من خلال مسلسل جديد بعنوان "الشادر" مكون من 15 حلقة، ومقرر بدء تصويره مطلع شهر يونيو المقبل، لتسجل عودتها بعد غياب عامين حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "فرصة تانية" في رمضان 2020.

مسلسل الشادر" تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته أشرف عبد الباقى ووفاء عامر، وتجسد ياسمين صبرى خلاله شخصية فتاة شعبية، حيث تدور الأحداث في إطار شعبي داخل شادر سمك، حيث حلقات بيع السمك والمزادات اليومية وحكايات الصيادين الذين يتوافدون على الشادر.

وفى نفس العام تعود ياسمين أيضا إلى السينما، حيث تعمل على التحضير لأكثر من فيلم جديد، الأول هو شغل عصابات" الذي تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى السينما، ووقع الاختيار على السيناربست أيمن وتار لكتابة سيناريو وحوار الفيلم الذي تدور أحداثه فى إطار لايت، فيما يجرى اختيار مخرج للعمل تمهيدًا لترشيح الفنانين المشاركين فى البطولة.

كما تلقت ياسمين عرضا للمشاركة في بطولة فيلم "صقر المحروسة" أمام النجم أحمد عز وتأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء، والذى تدور أحداثه في إطار تاريخى ومن المقرر بدء التحضيرات الفعلية للفيلم خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من وضع الخطوط العريضة على السيناريو واختيار الملابس ومعاينة أماكن التصوير.

وكان آخر أعمال ياسمين صبرى في السينما فيلم "الديزل" عام 2018 الذى شاركت في بطولته إلى جانب محمد رمضان، فتحى عبد الوهاب، هنا شيحة، تامر هجرس، محمد عز، محمد على رزق، بدرية طلبة، عارفة عبد الرسول، عفاف مصطفى، علاء حسنى، مروى عيد، كارولين عزمى وتأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج كريم السبكى، وقدمت في نفس العام أيضًا فيلم "ليلة هنا وسرور" مع محمد إمام.

وقدمت ياسمين صبرى آخر أعمالها في الدراما، مسلسل "فرصة تانية" في شهر رمضان قبل الماضى، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وشارك في بطولته أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.