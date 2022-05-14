ليفربول يُتوَّج بكأس الاتحاد الإنكليزي

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 مايو 2022 10:17 مساءً - منذ 16 دقيقة

آخر تحديث: 14 - مايو - 2022 10:47 مساءً

حصل ليفربول على لقب كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بالفوز 6-5 على تشيلسي بركلات الترجيح وعقب التعادل دون أهداف في الوقت الأصلي ثم الإضافي في استاد ويمبلي اليوم السبت.

وسجّل البديل “كوستاس تسيميكاس” ركلة الترجيح الحاسمة في فوز ليفربول بعدما سدد سيزار أزبليكويتا قائد تشيلسي في القائم وأنقذ أليسون حارس ليفربول محاولة من ميسون ماونت.

وحافظ إدوار مندي حارس تشيلسي على آمال فريقه في الفوز عندما أنقذ ركلة الترجيح الخامسة من مواطنه السنغالي ساديو ماني، لكن ذلك لم يكن كافيا لكي يمنع ليفربول من لقبه الأول في المسابقة منذ 2006.

وتوّج ليفربول، الذي بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا ولا يزال يملك فرصة ضعيفة لحصد لقب الدوري الممتاز، بلقب كأس الرابطة على حساب تشيلسي بركلات الترجيح 11-10 أيضا في شباط الماضي. وتمسك ليفربول بآماله في حصد رباعية لا سابق لها هذا الموسم.

هذا ويتأخر ليفربول بثلاث نقاط عن مانشستر سيتي في الصراع على لقب الدوري قبل آخر جولتين، بينما سيواجه ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال في 28 أيار الجاري.

وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “أنا فخور حقا باللاعبين. كان تشيلسي رائعا، لكن في النهاية يجب وجود فائز واحد فقط، واليوم كنا نحن”.

وبالنسبة لتشيلسي فقد تعرض لرقم سلبي حيث أصبح أول فريق يخسر نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ثلاث مرات متتالية، بعدما سقط أمام أرسنال في 2020 وليستر سيتي العام الماضي.

وظهر الإرهاق على الفريقين في الوقت الإضافي، قبل أن يتفوق ليفربول في ركلات الترجيح ويتسلم جوردان هندرسون قائد ليفربول الكأس من الأمير وليام وسط حماس كبير من المشجعين.