ليفاندوفسكي يحسم موقفه مع بايرن ميونيخ

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 مايو 2022 10:17 مساءً - منذ 46 دقيقة

أكد المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، أفضل لاعب في العالم لعامي 2020 2021 حسب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السبت رغبته بالرحيل عن صفوف فريقه بايرن ميونيخ الألماني الصيف الحالي.

وقال ليفاندوفسكي لشبكة “سكاي” بعد المباراة الأخيرة لناديه البافاري في البوندسليغا والتي انتهت بالتعادل مع فولفسبورغ 2-2: “أستطيع أن أؤكد أنني أبلغت (المدير الرياضي) حسن صالحميدجيتش، وأعتقد أنه يجب على الطرفين التفكير في المستقبل وإيجاد الحل الأفضل”.

وكان بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في كرة القدم يعول على بقاء هدافه المخضرم في صفوفه الموسم المقبل حسب مديره الرياضي، برغم تقارير عن رفض اللاعب تمديد عقده.

وقال البوسني حسن صالحميدجيتش لقناة سكاي، السبت، قبل انطلاق المرحلة الأخيرة من الدوري المحلي الذي شهد تتويج بايرن موسما عاشرا تواليا “يملك ليفا عقدا حتى يونيو 2023”.

وعن إمكانية رحيل أفضل لاعب في العالم قال صالحميدجيتش “لا يشغلني هذا الأمر، لم نغير موقعنا أبدا”.

وحتى الآن أكد مسؤولو بايرن والمدرب يوليان ناغلسمان أنهم يعولون على البولندي البالغ 33 عاما الذي سجل 343 هدفا منذ وصوله إلى النادي البافاري في عام 2014.

وكانت وسائل إعلام محلية أكدت، الجمعة، أن ليفاندوفسكي رفض تمديد عقده، فأبرزت صحيفة “سبورت بيلد” اليومية أن “آلة التهديف روبرت ليفاندوفسكي سيغادر النادي في موعد أقصاه صيف 2023″، مضيفة “في الأسابيع الأخيرة، أعلن أفضل لاعب في العالم في جوائز +فيفا+ 2021 لمسؤوليه في بايرن ميونيخ أنه لن يمدد عقده، الممتد لعام واحد”.

وبدوره، أكد موقع “سبورت1” نقلا عن مصادره الخاصة، هذه المعلومات.

وحسب وسائل الإعلام الأوروبية، أجرى ليفاندوفسكي مؤخرا اتصالات مع برشلونة الإسباني، في حين اعتبر مدرب الأخير تشافي هرنانديس أن هذه الصفقة ستكون “معقدة” بسبب الوضع المالي للنادي الكاتالوني.