إصابة صلاح تثير الشكوك حول تمكنه من مشاركة فريقه في لقاء ريال مدريد

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 مايو 2022 10:17 مساءً - منذ ساعتين

تعرض نجم نادي ليفربول، اللاعب المصري “محمد صلاح” للإصابة خلال مباراة فريقه ضد تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، مما اضطر مدرب ليفربول يورغن كلوب لاستبداله بعد نصف ساعة فقط من انطلاق المباراة في ملعب ويمبلي.

وفي الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول جلس صلاح على أرضية الملعب من دون أن يمسه أحد، فيما يبدو أنها إصابة عضلية تعرض لها في وقت حساس من الموسم، ودخل البرتغالي دييغو جوتا بديلا لصلاح.

وتأتي إصابة صلاح في وقت مهم لنادي ليفربول الذي سيلعب نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بعد أسبوعين.

وكذلك لا يزال الفريق الأحمر ينافس على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز، الذي يتصدره مانشستر سيتي بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول الوصيف قبل مرحلتين من انتهاء الدوري.

وينتظر الجميع مشاركة النجم المصري في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، وبالطبع زاد القلق والمخاوف من تكرار سيناريو نهائي 2018، حين خسر ليفربول ضد النادي الملكي أيضا، بعد خروج صلاح مصابا.

التقارير الصحفية تراوحت حول طبيعة الإصابة وما إذا كانت في العضلة الضامة أو التهاب في الفخذ، بحسب “بي إن سبورتس”.

لم يتم الإعلان رسميًا عن التشخيص النهائي لحالة صلاح، ولكن من المتوقع أن يغيب لمدة تتراوح بين أسبوع و10 أيام.

ومن المفترض أن يلحق صلاح بـنهائي دوري أبطال أوروبا 2022 بين ليفربول وريال مدريد يوم 28 مايو/ أيار الجاري.