مؤيدو حقوق الإجهاض في أميركا: ابتعدوا عن أجسادنا!

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 مايو 2022 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - مايو - 2022 8:43 مساءً

نظّم مؤيدو حقوق الإجهاض احتجاجات في مدن في كافة أنحاء الولايات المتحدة اليوم السبت، في بداية ما قال منظمون إنه سيكون “صيف الغضب” إذا ألغت المحكمة العليا الأميركية الحكم في قضية رو ضد ويد التي قننت الإجهاض في جميع أنحاء البلاد.

ونظمت جماعات مدافعة عن حقوق الإجهاض أكثر من 300 مسيرة بعنوان “ابتعدوا عن أجسادنا” (بان أوف أور باديز) اليوم السبت، مع توقع أكبر نسبة مشاركة في مدينة نيويورك والعاصمة واشنطن ولوس انجليس وشيكاجو.

وأتت المظاهرات ردًّا على تسريب مسودة قرار بالمحكمة العليا في الثاني من أيار، تُظهر أن الغالبية المحافظة في المحكمة مستعدة لإلغاء قرار عام 1973 التاريخي الذي أجاز الإجهاض على الصعيد الوطني.

ومن المتوقع صدور الحكم النهائي، الذي قد يمنح الولايات سلطة حظر الإجهاض، في حزيران.

وأشار المنظمون الى أنهم يتوقعون مشاركة مئات الآلاف من الأشخاص في أحداث اليوم السبت، والتي قالوا إنها ستكون الأولى من بين العديد من الاحتجاجات المنسقة على قرار المحكمة العليا.

ويأمل الديمقراطيون، الذين يتحكمون حاليا في البيت الأبيض ومجلسي الكونغرس، أن يدفع الغضب من قرار المحكمة العليا مرشحي حزبهم للفوز في انتخابات التجديد النصفي التي تعقد في نوفمبر تشرين الثاني.