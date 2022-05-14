إلغاء العرض الخاص لفيلم «فارس»

محمد الفلاح - السبت 14 مايو 2022

ألغى صناع فيلم "فارس" العرض الخاص الذي كان من المقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل بإحدى سينمات المعادي، لظروف طارئة بحسب ما تم الإعلان عنه، على أن يطرح الفيلم بدور العرض السينمائية يوم الأربعاء ١٨ من مايو الجاري.



وكانت الجهة المنتجة قد طرحت أغنية الفيلم التي حملت عنوان "أنا تمام" لمطرب الراب شاهين بمشاركة بطلة الفيلم إيمان العاصي، وذلك على جميع المنصات والمتاجر الإلكترونية، وهي من كلمات وألحان شاهين.

ويحمل فيلم فارس قصصا إنسانية تدور في سياق الأكشن الإثارة والغموض، وتتمحور الأحداث حول " فارس" الذي يجسده أحمد زاهر و "وعد" التى تقوم بدورها الفنانة ايمان العاصي.

فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصي، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، من إنتاج شركة الجذور، ومن تأليف حسام موسى.