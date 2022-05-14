أغنية "من أول دقيقة" لـ إليسا وسعد لمجرد تحقق 37 مليون مشاهدة في 11 يومًا على "اليوتيوب"

محمد الفلاح - السبت 14 مايو 2022

حققت أغنية "من أول دقيقة" التي تجمع إليسا وسعد لمجرد لأول مرة في ديو، نجاحًا كبيرًا منذ انطلاقها في الرابع من مايو، حيث بلغ عدد المشاهدات منذ قليل 37,369,081 مشاهدة على موقع "اليوتيوب"، واقتربت من 3 ملايين عبر تطبيق "أنغامي".



الأغنية من كلمات، أميرة طعمية، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم، مكس ماستر: أيلي بربر، تأليف وتريات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات تامر غنيم، تسجيل وتريات عدس، جيتار مصطفى أصلان، كلارينت نادر مجدي.

من كلمات الأغنية: بغير من عيني وأنا شايفك وده اللي وصلت ليه لو اسمع اسمي بشفايفـك بقولك كرريه وعمري ما هقدر اوصفلك بحبك قـد إيه ارسمني في ليلك نجمة ضيها يلمع في العين إكتبني في عمرك كلمة يحكوها الناس بعدين أنا نفسي أعيش فوق عمري يا حبيبي معاك عمرين لو تطلبي مني عينيا لو تطلبي عمري كمان هديكي سنيني الجيا وهكون راضي وفرحان أنتي اللي وجودك جنبي حسسني إن أنا إنسان.