الأكاديمية تعلن موعد حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ95 في مارس 2023

محمد الفلاح - السبت 14 مايو 2022

أعلنت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية وABC أن حفل توزيع جوائز الأوسكار الخامس والتسعين سيقام في 12 مارس 2023.



ووفقا لموقع "variety" سيصادف أن الحفل سيكون الثانية على التوالي الذي يقام فيها جوائز الأوسكار في شهر مارس ، حيث أقيمت نسخة هذا العام في 27 مارس.

وستبث حفل توزيع جوائز الأوسكار الخامس والتسعين على الهواء مباشرة على قناة ABC في أكثر من 200 منطقة حول العالم من مسرح دولبي في هوليوود .

الموعد النهائي لتقديم الفئات العامة لجوائز الأوسكار 2023 هو 15 نوفمبر، وسيبدأ التصويت الأولي في 12 ديسمبر ، وسيتم الإعلان عن القوائم المختصرة في 21 ديسمبر المقبل ، وسوف يتم التصويت على الترشيحات. بين 12 يناير و 17 يناير 2023، كما سيتم الإعلان عن الترشيحات في 24 يناير 2023 ، مع إجراء التصويت النهائي بين 2 مارس و 7 مارس 2023.