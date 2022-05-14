شكرا لقرائتكم خبر عن منتج "فارس" يقيم عرضا خاصا للمشاهدة فقط لسفر حسين فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المنتج أيمن يوسف، إنه سيقيم عرضا خاصا بالفعل لفيلمه الجديد "فارس"، يوم الثلاثاء المقبل بسينما المعادى، لكن للمشاهدة فقط من قِبَل الصحفيين وضيوفه من داخل الوسط الفنى وخارجه، بدون إجراء لقاءات تليفزيونية على الريد كاربت، وذلك بسبب سفر الفنان الكبير حسين فهمى أحد الأبطال الرئيسيين للفيلم لخارج البلاد فى مهمة رسمية لمهرجان كان، بصفته رئيس مهرجان القاهرة السينمائى، فضلا عن انشغال عدد آخر من الفنانين المشاركين بالفيلم فى تصوير أعمال أخرى.

وأضاف يوسف أنه حرص على عدم إلغاء العرض الخاص لفيلمه كى يشاهده الصحفيون وصناع السينما ومحبوها من خارج الوسط الفنى، وأنه حرص على عدم التأثر بسفر نجم الفيلم حسين فهمى لخارج البلاد، والذى اعتذر له عن عدم التواجد.

يذكر أن فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، وحسين فهمى، وإيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رؤوف عبد العزيز.