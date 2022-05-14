شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يحيي حفلا غنائيا في الزمالك.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب إيهاب توفيق، اليوم السبت حفلا غنائيا بمنطقة الزمالك، ويقدم خلال باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره منها ياسلام وسحرانى وأحلى منهم وتترجى فيا وغيرها .

وطرح مؤخرا المطرب إيهاب توفيق أحدث أعماله الغنائية، والممثلة فى كليب أغنية "باشا" الذى انتهى من تسجيلها وتصويرها منذ فترة، واختار طرحها فى هذا التوقيت، حيث يتماشى إيقاعها مع أجواء الصيف من ناحية اللحن والتوزيع الموسيقي.

الأغنية تم تصويرها فى دبى، ومن إخراج عادل سرحان، وكلمات محمد شكري وألحان بينو وتوزيع مانسى.

وطرح المطرب إيهاب توفيق، مؤخرًا، أغنية بعنوان "أبوس قلبك"، في عيد الحب الماضى على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من كلمات خالد البشبيشى، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمد نور.

كان إيهاب توفيق، قد طرح خلال شهر نوفمبر الماضى فيديو كليب "أنت اختياري" على يوتيوب، وهى من كلمات وألحان محمد رفاعى، توزيع عادل عايش، وتم تصوير الكليب فى الإمارات وتحديدًا مدينة دبى، حيث تعاون فيها إيهاب توفيق مع المخرج عادل سرحان.