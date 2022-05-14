حقوق أعمال “بينك فلويد” قد تباع بأكثر من نصف مليار دولار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تسعى شركة “وورنر ميوزيك” ومجموعة “بي إم جي” الألمانية لإدارة الحقوق الموسيقية المتحالفة مع صندوق الاستثمار الأميركي “كي كي آر” إلى الاستحواذ على حقوق الأعمال الموسيقية لفرقة الروك البريطانية “بينك فلويد” ذات الشعبية الواسعة، على ما كشفت صحيفة “فايننشل تايمز”.

ويُحتمل أن تتجاوز قيمة الصفقة 500 مليون دولار حسبما نقلت الصحيفة المالية عن مصادر مطلعة اعلى الملف.

واضافت “فايننشل تايمز” أن قيمة العقد قد تتخطى حتى المبلغ القياسي الذي بيعت به حقوق أعمال نجم الروك الأميركي بروس سبرينغستين لشركة “سوني” والذي يُعتقد أنه وصل إلى 550 مليون دولار وفقًا للصحافة الأميركية.

وتعتبر مبيعات أسطوانات فرقة البروغريسيف روك التي يقودها ديفيد غيلمور وروجر ووترز من بين الأعلى في تاريخ الموسيقى، إذ ناهزت 250 مليون نسخة في كل أنحاء العالم وفقاً لموقع bestsellingalbums.org، ومن أبرز أغنياتها “ماني” و”ويش يو وير هير” و”كومفتبلي نامب”.

وشهدت السنوات الأخيرة عمليات بيع حقوق أعمال عدد من نجوم الموسيقى، كديفيد بووي وبوب ديلان وستينغ وتينا تورنر، بمئات الملايين من الدولارات، وفق ما أفادت وسائل الإعلام.