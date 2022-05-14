صور عائلية.. وائل جسار يحتفل بعيد ميلاد ابنه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: إحتفل النجم اللبناني وائل جسار بعيد ميلاد ابنه “وائل جونيور جسار”، وذلك ضمن أجواء عفويّة بحضور أفراد العائلة وبعض الأصدقاء.

في سياقٍ مُتصل، نشرت السيدة ميراي جسار صوراً من الإحتفال، فظهرت وهي تقطع قالب الحلوى برفقة زوجها وائل جسار وطفليهما.

ونالت صور وائل جسار مع عائلته تفاعلًا واسعًا من المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي الذين تمنوا له دوام السعادة والإستقرار.

يذكر أن وائل جسار كان قد طرح منذ فترة أحدث أغنياته بعنوان “عيان”، وهي من كلمات محمد القباني، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة عبدالهادي.