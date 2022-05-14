شكرا لقرائتكم خبر عن عروسة ببوس.. ياسمين عبد العزيز تكشف عن صورة زوجة قطها الأغلى فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة ياسمين عبد العزيز، عن عثورها على عروسة لقطها "ببوس" الذي يعد من فصيلة هى الأغلى في العالم، حيث نشرت صورة الهرة العروسة التى يبدو أنها من نفس الفصيلة، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "عروسة ببوس".

وكانت النجمة ياسمين عبد العزيز، أثارت ضجة كبيرة منذ فترة قصيرة بعد نشر صورة قطتها التي أرعبت قطاع كبير من متابعيها وتساءلوا عن نوعيتها بعدما عُرف أنها واحدة من اغلى القطط حول العالم، والتى تنتمى لسلالة "القط الكندى" أو سفينكس الذى تشير تقارير صحفية إلى أنه من أغلى سلالات القطط فى العالم، ويتراوح بين 3000 إلى 9800 دولار أى ما يعادل حوالى من 50 ألف جنيه مصرى إلى 150 ألفا، فيما تعتبر قطط Sphynxes من أكثر القطط المنزلية التي يمكن التعرف عليها بسهولة.

عروسة قط ياسمين عبد العزيز

وعلى جانب آخر، يعرض حالياً مسلسل "اللى مالوش كبير" على قناة ON، والعمل بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، خالد الصاوى، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، هدى الاتربى، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعى، محمود ياسين جونيور، بسنت النبرواى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.