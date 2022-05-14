شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الكاثوليكى يكرم سمير غانم ودلال عبد العزيز بحفل افتتاح دورته الـ 70 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، أن تحمل دورة هذا العام شعار "سبعون عاماً من العطاء"، وذلك لدور المركز ورسالته الإنسانية والفنية على مدار سبعين عاماً منذ بدء نشاطه ومهرجانه السنوي، كما قررت اللجنة العُليا للمهرجان تكريم خاص لاسم الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز خلال حفل افتتاح المهرجان والمقرر إقامته يوم الجمعة المقبل، على أن تتسلم هذا التكريم ابنتيهما الفنانة دنيا سمير غانم.

كما سيتم خلال الحفل نفسه منح جائزة التميّز الإعلامي للإعلامية درية شرف الدين، لاعتبارها من رواد العمل الإعلامي بالتلفزيون المصري، ولدورها القيادي المشهود له في جميع المناصب التي تولّتها، ولقدرتها المتميّزة على إنارة العقول وتشكيل الوجدان بما قدّمته من برامج تثقيفية وتنويرية.

وقرر مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، فى الدورة الـ70، منح عدد من جوائز الدراما لعدد من الفنانين الذين تألقوا خلال المسلسلات التي عرضت في شهر رمضان قبل الماضى لعام 2021، حيث حصدت النجمة منى زكى جائزة أحسن ممثلة عن مسلسل "لعبة نيوتن"، كما حصلت على الفنانة أمينة خليل على نفس الجائزة عن مسلسل "خلى بالك من زيزى"، فيما حصد الفنان محمد ممدوح جائزة أفضل ممثل عن مسلسل "خلى بالك من زيزى"، أما جائزة التميز الدرامى فذهبت إلى الكاتبة مريم نعوم لدورها في الإشراف على كتابة العديد من الأعمال المتميزة، والمخرج هانى كمال عن تألف وإخراج مسلسل "ولاد ناس"، ومنع جائزة المركز التشجيعية للفنانة أسماء أبو اليزيد.

وقرر المركز الكاثوليكى للسينما بعض الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة ومنحهم جوائز عن مشوارهم الفنى، حيث حصدت الفنانة سميرة أحمد جائزة الريادة السينمائية، وحصدت الفنانة إلهام شاهين جائزة المركز الخاصة، وحصد المخرج مجدى أحمد جائزة فريد المزاوى.

وحصد الفنان محمد صبحى جائزة الأب يوسف مظلوم، فيما حصد الفنان أحمد عبد العزيز جائزة الإبداع الدرامى، وحصد الفنان هانى شاكر جائزة الإبداع الفنى، فيما حصدت الفنانة والإعلامية نجوى إبراهيم جائزة الريادة الإعلامية.

وانتهت اللجنة العُليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية ميشيل ماهر ومجدي سامي من وضع جميع ترتيبات انطلاق الدورة السبعين للمهرجان هذا العام، والذي يوافق مرور سبعين عاماً على بدء نشاط المركز والمهرجان، وقد حددت اللجنة العُليا موعد هذه الدورة ليكون خلال الفترة من 20 إلى 27 مايو المقبل، وسيتم هذا العام عودة عروض الأفلام لجمهور المهرجان بعد توقف العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وكانت لجنة تحكيم هذه الدورة والتى تشكّلت برئاسة المخرج على إدريس وعضوية كل من الفنانة إلهام شاهين، الفنانة بشرى، الفنان أحمد سلامة، مدير التصوير أحمد عبد العزيز، المونتيرة داليا الناصر، السيناريست أشرف محمد، والناقد الفني مجدي الطيب، قد اجتمعت في وقت سابق في نهاية شهر يناير الماضي على مدار يومين لمشاهدة الأفلام المشاركة في هذه الدورة، وتحديد جوائز المهرجان.

يتنافس بالمهرجان هذا العام خمسة أفلام من أصل ثمانية وعشرين فيلماً عُرضت تجارياً أو عبر المنصات عام 2021، والأفلام المشاركة هي: فيلم "قابل للكسر" للمخرج أحمد رشوان، فيلم "للإيجار" للمخرج إسلام بلال، فيلم "المحكمة" للمخرج محمد أمين، فيلم "برا المنهج" للمخرج عمرو سلامة، فيلم "ريتسا" للمخرج أحمد يسرى.