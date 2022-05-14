بين ليفربول وبايرن ميونيخ.. من يفضل يورغن كلوب؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إنه رفض أكثر من مرة تولي تدريب بايرن ميونيخ بطل دوري ألمانيا من أجل البقاء على رأس الجهاز الفني للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وحث لاعبي فريقه على “الاستمتاع بالرحلة” بينما ينافسون للفوز بأربعة ألقاب خلال الموسم الحالي.

وسيلتقي ليفربول في نهائي كأس إنجلترا مع تشيلسي اللندني في وقت لاحق اليوم السبت بعد أن سبق له التتويج بلقب كأس رابطة المحترفين المحلية بإنجلترا في فبراير شباط وهو أيضا يحتل المركز الثاني بين فرق الدوري الممتاز بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر قبل أخر جولتين من الموسم ووصل أيضا لنهائي دوري أبطال أوروبا في مواجهة ريال مدريد بطل إسبانيا.

وردا على سؤال عن التحديات التي تواجه فريقه قال كلوب للصحفيين في مركز تدريب ليفربول أمس الجمعة “إلى أي فريق يجب أن أتوجه للحصول على وضع مختلف؟.. كانت أمامي أكثر من فرصة للانضمام إلى بايرن ميونيخ وكان من الممكن لي الفوز بمزيد من الألقاب خلال مسيرتي.. لكني لم أفعل”.

وأضاف المدرب الألماني الذي مدد عقده الحالي حتى 2026 قوله “أنا مرتبط بعقد هنا.. وهذا جيد تماما.. وأنا سعيد بما أنا فيه”.

ويسعى ليفربول بكل قوة للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى منذ 2006 بعد أن خسر أمام تشيلسي في أخر نهائي خاضه قبل عقد كامل.