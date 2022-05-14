ممثلة مصرية شهيرة تعلن خطوبتها : ” طلع بتاع جواز “

كتب امير فتحي في السبت 14 مايو 2022 03:50 مساءً - أعلنت الممثلة ” جيلان علاء ” في منشور لها عبر حسابها على تطبيق إنستجرام عن احتفالها بخطبتها من المطرب ” عز شهوان ” .

وتضمن المنشور صورة من حفل الخطوبة تجمع جيلان علاء بخطيبها .. وكتبت في تعليقها عليها : ” أنا اتخطبت يا جماعة ” .

وتابعت : ” كان نفسى الناس كلها تكون معايا بس متعوضة فى الفرح إن شاء الله .. ادعولنا ربنا يكملها على خير .. طلع بتاع جواز ” .