توفيق عبد الحميد : ” لا تعطي لنفسك الحق فى التحدث عنى .. لم أعطك تفويض بهذا “

كتب امير فتحي في السبت 14 مايو 2022 03:50 مساءً - علق الفنان ” توفيق عبد الحميد ” على التصريحات التي دارت حوله وحول أسباب قراره باعتزال الفن خلال الفترة الماضية من جانب كلا من المخرج ” سامح عبد العزيز ” والفنانة ” ريهام حجاج ” .

حيث أكد توفيق عبد الحميد في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن رفضه بأن يتحدث أي شخص بلسانه ما لم يعطه تفويضا بذلك وأن التزامه للصمت فهو لحكمة .

فكتب في منشوره قائلا : ” أحاول دائما أن أتعلم من أخطائى، أما أخطاء الغير فهى قابلة للنقاش والتقويم إذا صدقت النوايا لكنها لا تناقش فى العلن ” .

وتابع : ” لأن مشاكل العائلة الواحدة لا تناقش على قارعة الطريق .. لاتعطي لنفسك الحق فى التحدث عنى، لم أعطك تفويض بهذا .. واعلم أن صمتى عن حكمة وقوة، قوة الحق ” .

يذكر أن الفنان توفيق عبد الحميد كان قد أعلن في شهر إبريل الماضي عن قراره باعتزال الفن بعد انتهاء تصوير مسلسل ” يوتيرن ” الذي شارك في بطولته وتم عرضه بالموسم الرمضاني 2022 .

وأرجع الفنان المصري سبب اتخاذه لهذا القرار إلى وضعه الصحي ورغبته في الاهتمام بحالته الصحية .. كما نفى وجود أية خلافات بينه وبين الفنانة ” ريهام حجاج ” بعد ما تردد عن أنها وراء قرار اعتزاله الفن .