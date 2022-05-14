شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: شيرين أبو عاقلة رمز من أرض فلسطين الحرة.. ومنى زكى: بطلة وشهيدة فى الجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة الكبيرة يسرا، عن حزنها الشديد لوفاة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التى اغتالتها رصاص الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، مؤكدة أنها رمز وكلمة حق من أرض فلسطين الحرة العربية.

ونشرت يسرا، عبر حسابها على انستجرام، صورة مع المراسلة الراحلة، صحبتها بتعليق: "في بعض الغياب حضور أكبر لرمز قهر العدو في حياته ومماته، رحمك الله يا شيرين رمز وكلمة حق من أرض فلسطين الحرة العربية".



يسرا

من جانبها أيضا، قالت النجمة منى زكى، عن اغتيال شيرين، عبر ستورى حسابها على انستجرام: "شيرين في الجنة الله يرحمك.. بطلة وشهيدة".



منى زكى

يأتى هذا فيما أعربت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي عن إدانتها الشديدة لمقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة وإصابة صحفي آخر في مدينة جنين الفلسطينية يوم الأربعاء الماضي.

وذكر بيان صدر عن بعثة الولايات المتحدة، التي تتولى رئاسة المجلس في دورته الحالية، أن أعضاء المجلس أعربوا عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأسرة الصحفية أبو عاقلة.. مضيفا أن أعضاء مجلس الأمن دعوا إلى إجراء تحقيق فوري وشامل وشفاف ونزيه ومحايد بشأن مقتلها، كما شدد الأعضاء على ضرورة محاسبة المسؤولين.

وكرر أعضاء مجلس الأمن التأكيد على وجوب حماية الصحفيين بوصفهم مدنيين، وأكدوا أنهم مستمرون في مراقبة الوضع عن كثب.