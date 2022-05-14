إبنة الفنان ” سعيد صالح ” تتلقى اتصالا مفاجئا من عادل إمام

كتب امير فتحي في السبت 14 مايو 2022 02:57 مساءً - كشفت ” هند سعيد صالح ” إبنة الفنان الراحل ” سعيد صالح ” في منشور لها عبر حسابها على فيس بوك عن تلقيها لاتصال هاتفي مفاجئ من الفنان ” عادل إمام ” .

وأعربت هند سعيد صالح عن سعادتها الكبيرة بهذا الاتصال واصفة إياه بأنه من (ريحة الحبايب) ومشيرة إلى أنها شعرت في هذه المكالمة وكأنها تتحدث مع والدها الراحل .

فكتبت إبنة سعيد صالح في منشورها : ” من أحلى المكالمات اللي جتلي في حياتي .. فجأة ومن غير مناسبة مكالمة من ريحة الحبايب .. حسيت إن بابا اللي بيكلمني والله ” .

وتابعت هند حديثها مطمئنة الجمهور على صحة الفنان عادل إمام : ” الحمد لله إنك بخير وسمعت صوتك واتطمنت عليك ” .