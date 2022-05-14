كتب امير فتحي في السبت 14 مايو 2022 02:57 مساءً - وجهت الفنانة ” هنا الزاهد ” رسالة حب وامتنان إلى زوجها الفنان ” أحمد فهمي عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام . فنشرت هنا الزاهد صورة حديثة لها تجمعها بأحمد فهمي وكتبت في تعليقها عليها : ” شكرا لكونك أفضل صديق لي وزوج وأب ” . وتابعت : ” أضحكتني عندما كنت حزينة، وتحملتني عندما كنت محبطة، وشجعتني خلال الرحلات الصعبة، أنا ممتنة إلى الأبد لوجود مثل هذا الرجل المميز في حياتي .. أحبك ” . ومن جانبه رد الفنان أحمد فهمي قائلا : ” أنا اللي متشكر جدا مراتي وحبيبتي وبنتي، ربنا يخليكي ليا ومايحرمنيش منك يارب .. دايما حلوة وطيبة ونجمة ومكسرة الدنيا .. فخور بيكي جدا ” .

كانت هذه تفاصيل خبر رسائل حب متبادلة بين هنا الزاهد وأحمد فهمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.