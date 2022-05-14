يسرا: فى بعض الغياب حضور أكبر لرمز قهر العدو.. رحمك الله يا شيرين أبو عاقلة

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القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة يسرا، صورة تجمعها بالصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، عبر حسابها على إنستجرام، واغتيلت شيرين غدرا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تأدية عملها الصحفى، الأربعاء الماضى.

وكتبت يسرا، على الصورة قائلة:" في بعض الغياب حضور أكبر لرمز قهر العدو في حياته ومماته رحمك الله يا شيرين رمز وكلمة حق من أرض فلسطين الحرة العربية".



يسرا

وشيع الآلاف من الفلسطينيين جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة، إلى مثواها الأخير في مقبرة جبل صهيون بالقدس المحتلة أمس الجمعة، وسط انتشار مكثف من شرطة الاحتلال الإسرائيلي في محيط الجنازة.

وغادر جثمان شيرين أبو عاقلة كنيسة الروم الكاثوليك باتجاه مقبرة جبل داوود في القدس الشريف، بعد الصلاة عليها بالكنيسة، ورفع المشيعون الأعلام الفلسطينية في القدس بعدد كبير منذ عام 1967 وخاصة منطقة باب الخليل.

كما حول موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صفحة الصحفية الفلسطينية الراحلة شيرين أبو عاقلة إلى ذكرى، وهي السياسة التي يتم تطبيقها عقب الإعلان عن وفاة شخص ما له صفحة في الموقع.