شكرا لقرائتكم خبر عن كريس روك يجدد الحديث عن صفعة الأوسكار بشكل ساخر: "لقد استعدت معظم سمعى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مقدم البرامج الكوميدى كريس روك عن حالته الصحية بعد الصفعة التى تلقاها من النجم ويل سميث، فى حفل جوائز الأوسكار لعام 2022، حيث صفع ويل سميث، الكوميدي كريس روك، على خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار رقم 94، بعد أن أطلق "روك" نكتة عن زوجة الممثل، جادا بينكيت سميث، التي ناقشت صراعاها مع تساقط الشعر.



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ووفقا لموقع "نيويورك بوست"، رفض روك في الغالب مناقشة الحادث منذ ذلك الحين - ولكن خلال عرضه الكوميدي الجديد، "Ego Death"، نهاية الأسبوع، قال ساخرًا "إن الكلمات لا تؤذي بقدر الضرب على الوجه".



كريس روك

وأضاف :"أنا بخير، إذا كان أي شخص يتساءل، لقد استعدت معظم سمعي"، وأشار إلى أنه "ما زال لا يتحدث عن الخلاف بينه وبين سميث"، مضيفًا "أى شخص يقول الكلمات تؤلم، لم يتعرض للكم فى وجهه أبدًا."

فيما صرح الممثل الكوميدي سابقًا أنه لن يتحدث عن الصفعة حتى يرى شيكًا عليه اسمه، قائلًا: "أنا بخير.. لدى عرض كامل، وأنا لا أتحدث عن ذلك حتى أتقاضى راتبى".