شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملايين شخص يطالبون بإبعاد أمبر هيرد من فيلم Aquaman 2 بسبب نزاعها مع جوني ديب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن القضية الشهيرة بين امبر هيرد وجوني ديب لن تنتهي خلال الفترة المقبلة، ولن تقف عند المحاكم فقط، إذ تواجه امبر هيرد مشاكل وازمات عديدة حالياً، وصلت إلى حد المطالبة من استبعادها من فيلم Aquaman 2، بصورة فاقت كل المرات السابقة، حيث وقع أكثر من 4 ملايين شخص على وثيقة تطالب القائمين على الفيلم بضرورة سحبها من العمل واسناد الدور لممثلة أخرى.



امبر هيرد وجونى

وذلك على خلفية التعاطف الكبير مع جوني ديب مؤخراً، حيث خرجت دلائل جديدة في القضية الذى يطالب فيها ديب بالحصول على 100 مليون دولار كتعويض في قضية التشهير به من جانب زوجته السابقة.

موقع الديلي ميل بالإضافة لعدد من المواقع الأخرى أكد على أن الأمر لن يمر مرور الكرام، وربما تستجيب الشركة المنتجة للفيلم لتلك الضغوط.

جدير بالذكر ان تلك ليست المرة الأولى الذى يحدث فيها ذلك، إذ سبق فى عام 2020، أن حصدت العريضة التي دشنها عدد كبير من عشاق النجم العالمي جوني ديب أكثر من 1.5 مليون توقيع من أجل استبعاد زوجته السابقة النجمة العالمية آمبر هيرد، من بطولة فيلمها القادم Aquaman 2، ويأتى هذا على خلفية استبعاد جونى ديب من بطولة فيلم Fantastic Beasts بعد خسارته لقضية التشهير التي أقامها ضد صحيفة the sun.

إلا أن الأمر وقتها لم يتطور لما هو ابعد من ذلك، وظلت الشركة المنتجة تقف داعمة لـ امبر هيرد.