شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل: أتمنى أن أترك لبناتي مسيرة فنية يفتخرون بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم محمد عادل: أتمنى أن أترك لبناتي "مسيرة فنية" يفتخرون بها، ولا يشغلني السعي لتقديم بطولات، وعلى العكس تمام عٌرض على أدوار بطولة مطلقة واعتذرت عنها، فالبطولة بالنسبة لي ليست بكم الصفحات في السيناريو وعدد الجمل .

وأضاف عادل فى تصريحات لـ"الخليج 365": يقدر حد يقولي مين بطل "جزيرة غمام"؟ فكلهم أبطال، وهل عبد الفتاح القصري لم يكن بطل رغم مساحته القليلة؟، وهل أحمد زكي لم يكن بطلا وهو يقدم الدور الثاني؟، فأنا شخصيا اتمني أن تأتيني البطولة بالشخص الذي يرضيني شخصيا وفنيا، أنا سعيد بما وصلت له لأني وصلت له بجهد وتعب ومعاناة ، وتواجدت في أسرة تحب الفن والمسرح .

شارك النجم محمد عادل خلال موسم دراما رمضان 2022 في مسلسل "العائدون" الذي تناول أحد ملفات المخابرات المصرية، وهو مستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضا عددا من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب ، والمسلسل بطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، محمد عادل ، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".