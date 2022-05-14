لبنان يتأهل إلى بطولة آسيا للناشئين بكرة السلة

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 مايو 2022 01:22 مساءً - منذ 4 دقائق

تأهل منتخب لبنان للناشئين تحت 16 سنة، إلى نهائيات بطولة الأمم الآسيوية، مساء اليوم الجمعة، بعد فوزه على نظيره السوري (79-63)، في بطولة غرب آسيا بالأردن.

وسيطر منتخب الأرز على اللقاء منذ بدايته وحتى نهايته، حيث حسم الربع الأول بنتيجة (25-16) والثاني (37-28) والثالث (56-38).

وكان جان بول الشامي أفضل مسجل في المباراة بـ21 نقطة، ويليه جاد طبارة (13).

وحقق شباب لبنان فوزهم الثالث في البطولة الإقليمية، على حساب “الأردن العراق وسوريا”، بينما تلقى خسارة واحدة أمام إيران.

وتأهل لبنان وإيران إلى نهائيات أمم آسيا، التي تجرى في العاصمة القطرية الدوحة يونيو/حزيران المقبل، ويصل 4 منتخبات منها إلى كأس العالم في إسبانيا (يوليو/تموز المقبل).

وتختتم بطولة غرب آسيا، غدا السبت، بمواجهتي “العراق مع إيران” و”الأردن مع سوريا”.