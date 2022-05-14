رامي عياش يعود الى الشاشة عبر مسلسل “العين بالعين”

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 مايو 2022 01:22 مساءً - منذ 46 دقيقة

كشف الفنان رامي عياش، عن عمله القادم، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

بحيث نشر عياش، عدة صور للعمل القادم وهو مسلسل، وعلق قائلا “وابتدينا.. العين بالعين”.

هذا تصدر رامي عياش تريند موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، في لبنان ومصر وبعض الدول العربية، بعد أن استضافته الفنانة إسعاد يونس، في برنامجها الشهير “صاحبة السعادة”.

وتحدث عياش عن أهم المحطات فى حياته، حيث قال إنه يحب ممارسة الرياضات البرية مثل “الصيد” والتخييم في الجبال، وأضاف أن شخصيته مختلفة عن باقي إخوته، ووصفته إسعاد يونس بــ”رامبو عياش”.

كما صرح رامي عياش، بأنه تعرف على زوجته “داليدا” وهي في سن 20 عاما، وتزوجها في عمر 21 عاما، وكانت من ضمن معجباته، وحكى تفاصيل زواجه على طريقة العادات والتقاليد الجبلية، بلقاء عائلتها والتعرف عليهم، خاصة والدتها.