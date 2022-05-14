شاهد .. أحدث ظهور لطارق العريان وصديقته نيكول سعفان بمفردهما للمرة الأولى

كتب امير فتحي في السبت 14 مايو 2022 01:05 مساءً - نشرت عارضة الأزياء السورية ” نيكول سعفان ” مجموعة من الصور عبر حسابها على تطبيق إنستجرام تجمعها بالمخرج المصري ” طارق العريان ” .

وظهرت نيكول سعفان في الصور التي يعود تاريخها إلى عام مضى برفقة العريان خلال تواجدهما في أحد أماكن السهر بميامي في الولايات المتحدة الأمريكية .

وذلك في الظهور العلني الأول لهما سويا وبمفردهما بعيدا عن الأصدقاء والاحتفالات الخاصة .. وكتبت نيكول سعفان في تعليقها على الصور : ” منذ عام مثل اليوم في ميامي ” .

يذكر أن علاقة الثنائي كانت محل جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد تداول الكثير من الشائعات حول ارتباطهما وأنها سبب انفصاله عن زوجته السابقة الفنانة ” أصالة ” .