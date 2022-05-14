كتب امير فتحي في السبت 14 مايو 2022 01:05 مساءً - نشرت عارضة الأزياء السورية ” نيكول سعفان ” مجموعة من الصور عبر حسابها على تطبيق إنستجرام تجمعها بالمخرج المصري ” طارق العريان ” .
وظهرت نيكول سعفان في الصور التي يعود تاريخها إلى عام مضى برفقة العريان خلال تواجدهما في أحد أماكن السهر بميامي في الولايات المتحدة الأمريكية .
وذلك في الظهور العلني الأول لهما سويا وبمفردهما بعيدا عن الأصدقاء والاحتفالات الخاصة .. وكتبت نيكول سعفان في تعليقها على الصور : ” منذ عام مثل اليوم في ميامي ” .
يذكر أن علاقة الثنائي كانت محل جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد تداول الكثير من الشائعات حول ارتباطهما وأنها سبب انفصاله عن زوجته السابقة الفنانة ” أصالة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. أحدث ظهور لطارق العريان وصديقته نيكول سعفان بمفردهما للمرة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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