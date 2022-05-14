فهرية أفجين.. ماذا تقول عن زيارتها الأولى لـ قطر؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وصلت الممثّلة التركيّة فهرية أفجين إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث شاركت في معرض المجوهرات الذي أقيم هناك، ونشرت صوراً ومقاطع فيديو لها خلال تواجدها في قطر.

وأجرت فهرية جولة في كتارا وقامت بالتسوّق، إذ نشرت فيديو عبر خاصيّة “ستوري” في حسابها عبر “إنستغرام”، أرفقته بتعليق: “أتسوّق لصغيري”.

فهرية وخلال تواجدها في الدوحة، قامت بزيارة السفارة التركيّة، والتقت السفير التركيّ وتناولت معه العشاء، واطّلعت على معرض التصوير الفوتوغرافيّ في السفارة.

وخلال دردشة قصيرة معها عن زيارتها لقطر، قالت إنّها الزيارة الأولى لها، لافتة إلى أنّها أحبّت الناس وكلّ شيء في قطر، واصفة إيّاها بالتجربة الرائعة. وفي ما يتعلّق بالمجوهرات، قالت إنّها تفضّل الماس على اللؤلؤ، والذهب الأصفر على الأبيض، مضيفة أنّ لديها قطعة مجرهرات هدية من والدتها لا تتخلّى عنها أبداً وتتفاءل بها.