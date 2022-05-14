ابنة سعيد صالح تكشف حقيقة شائعات مرض الزعيم بعد اتصال معه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت هند سعيد صالح ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، عن سعادتها البالغة بمكالمة صديق عمر والدها الفنان عادل إمام لها دون مناسبة ليطمئن عليها، واشارت إلى أن المكالمة أكدت لها عدم صحة الشائعات الرائجة حول تدهور صحة الفنان الملقب ب “الزعيم”.

وكتبت هند سعيد صالح عبر حسابها بموقع فيس بوك: من أحلى المكالمات اللي جات لي في حياتي، فجأة.. ومن غير مناسبة، مكالمة من ريحة الحبايب، حسيت إن بابا اللى بيكلمني والله، الحمد لله إنك بخير وسمعت صوتك واتطمنت عليك.

رسالة هند صالح حول صحة عادل إمام وصلت سريعا لمتابعيها وعلق أحد متابعيها: على فكرة البوست الجميل ده ريح قلبنا بجد..الحمد لله انه بخير وربنا يرحم الوالد الجميل اللى وحشنا بجد، وردت هند سريعا قائلة: مانا فعلا كتبته اولا من فرحتى ثانيا عشان اللى شاف البوست يطمن، وكررت في بقية التعليقات التأكيد على أن عادل إمام بخير وبصحة جيدة.

وسبق أن عبّر المنتج عصام إمام، شقيق عادل إمام، عن غضب العائلة من الشائعات المتكررة حول تدهور صحة عادل أو وفاته، والتي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي لافتا إلى أنهم لا يمكنهم اخفاء أي معلومة تتعلق بصحة شقيقه أو كتمان خبر وفاته إذا حدث.

وأضاف عصام إمام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج “الحكاية”، المذاع عبر فضائية “MBC مصر”،، أن عادل إمام بصحة جيدة،، وواصل قائلًا: احنا زهقنا وقولنا لو في حاجة هنقول ومش هنخبي.

وتابع عصام إمام قائلا، أنه على تواصل مستمر ولقاء مستمر مع عادل إمام، حيث إنهما يعملوا على إخراج عمل فني جديد يحمل اسم “الواد وأبوه”، وقال: الزعيم بصحة جيدة ومفيش حاجة نخبيها.

وشارك عادل إمام في موسم رمضان 2020 بمسلسل “فلانتينو” المؤجل من العام 2019 وشاركه البطولة، داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، رانيا محمود ياسين، حمدي الميرغني، سليمان عيد، وبدرية طلبة، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

بينما غاب عن السينما طوال السنوات الماضية، حيث توقف سجله عند فيلم “زهايمر” عام 2010وشارك في بطولته عدد من الفنانين من بينهم نيللي كريم وأحمد رزق وفتحي عبد الوهاب، كما شارك فيه صديق عمره سعيد صالح.