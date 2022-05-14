بعد طلاقهما.. هكذا سيتقاسم نجم “مرارة الحب” وزوجته السابقة أملاكهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد دعوى طلاق قدّمها الزوجان إبراهيم شيليكول وزوجته مهيري موتلو، حصلا على الطلاق رسميّاً، ليصبح بذلك نجم “مرارة الحب” الوسيم عازباً مرّة جديدة.

إبراهيم ومهيري تزوّجا في العام 2017، بعد قصّة حبّ وأنجبا ابنهما الوحيد علي، وتمّ الاتّفاق بينهما بالتراضي كي تكون حضانة ابنهما علي البالغ من العمر سنتين لمهري، وسيدفع له إبراهيم نفقة تبلغ قيمتها 9،500 ليرة تركيّة شهريًّا وسيرى ابنه مرّة في الأسبوع.

كما سيدفع 35 ألف ليرة شهريًّا لطليقته بما في ذلك إيجار المنزل الذي تعيش فيه مع ابنهما والفواتير، بالمقابل ستقوم ميهري بتحويل 50 في المئة من العقارات المملوكة لهما في منطقة بيكوز ريفا إلى إبراهيم مقابل 5 ملايين ليرة، بينما سيتنازل إبراهيم لطليقته عن السيارة الجديدة التي اشترياها شراكة.

إبراهيم الذي عُرف قبل زواجه بعلاقاته الغراميّة المتعدّدة، ارتبط بأكثر من ممثلة من بينهم سينام كوبال التي تزوّجت فيما بعد بالنجم كنان أميرالي أوغلو، ودينيز شاكر التي انفصلت عنه بسبب خيانه لها كما سبق أن صرّحت.