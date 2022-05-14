فيفي عبده توجّه رسالة إلى رجاء الجداوي: وحشتينا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّهت الفنانة المصرية فيفي عبدهررسالة إلى الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، في تعليق كتبته على صورة نشرها حساب الأخيرة عبر “إنستغرام”، والتي تديره ابنتها.

وكتبت في تعليقها: “الله يرحمك يا حبيبتي في الجنة ونعيمها إن شاء الله يا رجاء.. وحشتينا”.

يُشار إلى أنّ الجداوي رحلت عن عالمنا في 5 تموز من العام 2020، عن عمر ناهز الـ82 عاماً، على إثر معاناة كبيرة مع كورونا، استمرت أكثر من 43 يوماً.

وقدّمت خلال مسيرتها 382 عملاً فنياً، كان آخرها فيلم “أعز الولد”، الذي عُرِض في العام 2021، بعد وفاتها، وشاركها بطولته ميرفت أمين، دلال عبدالعزيز، إنعام سالوسة، وسامي مغاوري، ومن تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج سارة نوح.