علي ربيع.. “فكرة زومبي لم تُقدّم من قبل في السينما المصرية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكّد الفنان علي ربيع، أن فريقاً كبيراً من مسرح مصر عمل معه في فيلم “زومبي”، الذي يُعرض في موسم عيد الفطر، مؤكداً أن كواليس التصوير كانت رائعة وسط جو عائلي، مشيراً إلى أنه يعرف أن الأطفال تحب الأعمال الخاصة به، لذا يحرص على تقديم محتوى مناسب لهم.

وقال خلال مداخلة هاتفية في برنامج “التاسعة” المذاع على “القناة الأولى”، وتقدّمه الإعلامية شافكي المنيري، إنه استطاع تحقيق عائد كبير تخطى الـ12 مليون جنيه، وسط منافسة شرسة مع الفنان أحمد حلمي في فيلم “واحد تاني”، الذي تصدّر شباك التذاكر، موجهاً الشكر للجمهور، مشيراً إلى أن الأشخاص الذين ارتدوا زيّ الزومبي كانوا سعداء وبذلوا مجهوداً كبيراً خلال العمل.

وأضاف: “الفيلم هو رؤية جديدة لأعمال تناقش مواجهة الزومبي في إطار كوميدي، وفكرة الزومبي لم تقدم من قبل في السينما المصرية”.

وأكد أن وجود الأعمال الكوميدية في شهر رمضان أمر مهم، ويتمنى وجود مسلسلات كوميدية بشكل مستمر لإسعاد الناس، موضحاً أنه يسعى الى دخول السينما أكثر في الفترة المقبلة الى جانب تقديم مسلسل بعنوان “النص التاني”، وفضّل عدم الكشف عن المشاركين به، موضحاً أنه سيكون عبارة عن 10 حلقات فقط، ولم يبدأ تصويره حتى الآن.

ويُشار إلى أن فيلم “زومبي” من تأليف أمين جمال، وإخراج عمرو صلاح، وبطولة علي ربيع، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، هاجر أحمد، محمد أوتاكا، عارفة عبدالرسول، ومحمد محمود.