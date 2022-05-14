ستيف هارفي يهاجم ويل سميث.. “خسر الكثير من احترامي له”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية عن تصريحات النجم العالمي ستيف هارفي حول صفع الممثل الأميركي ويل سميث كريس روك في حفل الأوسكار، بعدما مازح الأخير حول قصة شعر زوجته جادا بينكيت سميث.

وأشارت الصحيفة إلى أن هارفي معروف بصداقته القوية مع الممثل الكوميدي كريس روك وقد قال في هذا الخصوص أن ويل سميث “خسر الكثير من احترامه له” بعد ما حدث في الأوسكار.

وأشار هارفي إلى أنه يعتقد بأن سميث سينجو بفعلته بخاصة بعدما شاهده يغني ويرقص وهو يحمل جائزة الأوسكار في حفل “فانتي فير” الذي أقيم مباشرة بعد حفل الأوسكار.

كما كشف هارفي أنه أرسل رسالة لكريس روكي بعد الحادثة للاطمئنان عليه فأجابه الأخير: “أنا بخير يا رجل، أحاول أن أستوعب ماذا حدث فقط”، كما لفت هارفي إلى أنه يعتقد أن كريس استوعب الموضوع وتدارك الأمر بشكل رائع.

وأضاف أنه لو تصرف ويل سميث معه بالطريقة التي عامل بها كريس، كانت ردة فعله لتكون أقوى بكثير، وكانت الأكاديمية ستجبره على وضع 4 إعلانات وليس إعلاناً واحداً لقطع البث، وكان على جادا أن تترك مقعدها بشكل سريع، لأنه من المؤكد أن الأثاث لن يبقى على حاله بعد ذلك أبداً.

ويذكر أن ويل سميث لجأ الى مختص نفسي بعد حادثة الأوسكار في محاولة لتخفيف الضغط الذي كان يشعر به.