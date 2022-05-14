احتفال بالسينما السعودية في باريس قبل انطلاق مهرجان كان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أﻋﻠن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدّولي، ﻋن تنظيم أمسية ﺧﺎﺻﺔ للاحتفال بالسينما السعودية ﻓﻲ معهد العالم العربي بباريس عشية انطلاق ﻓﻌﺎليات الدورة الخامسة والسبعين من مهرجان كان السينمائي.

وﺗﻘﺎم اﻻﺣﺗﻔﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ معهد اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺑﺎرﯾس اﻟﺳﺎﻋﺔ 7 وﻧﺻف ﻣﺳﺎء ﯾوم 16 ﻣﺎﯾو 2022، وذﻟك ﺑرﻋﺎﯾﺔ ﺳﯾﻧﯾوﯾﻔز، ومعهد اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ، واﻟﺷرﯾك اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﺟﯾل.2030

وﺗﺿم ألاﻣﺳﯾﺔ التي تقام تحت رعاية مهرجان البحر الأحمر اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ ﺑﺎﻗﺔ ﻣن اﻟﻌروض اﻷوﻟﻰ ﻷﻓﻼم ﻗﺻﯾرة وطوﯾﻠﺔ ﯾﻠﯾﮭﺎ ﺟﻠﺳﺔ ﺣوارﯾﺔ ﻣﻊ أﺻﺣﺎب ھذه اﻷﻋﻣﺎل، ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﻋرض اﻟﻔﯾﻠم اﻟﻘﺻﯾر “اﻟدﻧﯾﺎ ﺣﻔﻠﺔ” ﺑﺣﺿور ﻣﺧرﺟه راﺋد اﻟﺳﻣﺎري، واﻟﻔﯾﻠم اﻟطوﯾل ”أﺑطﺎل“ ﻟﻠﻣﺧرج ﻣﺎﻧوﯾل ﻛﺎﻟﭭو ﺑﺣﺿور ﻧﺟم اﻟﻌﻣل اﻟﻔﻧﺎن ﯾﺎﺳر اﻟﺳﻘﺎف.

ويشارك في الأمسية رئيس مهرجان اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺗرﻛﻲ اﻟذي ﻗﺎل ”إن اﻟﻣواھب اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻵن ﻣﺳﺗﻌدة ﻟﺗﻘديم وﻋرض إﺑداﻋﺎﺗﮭﺎ أﻣﺎم اﻟﺟﻣﺎھﯾر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، وﯾﺳﻌدﻧﺎ ﻓﻲ مهرجان اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﻲ اﻟدوﻟﻲ أن ﻧﻘدم ﻟﮭم ﻛل ﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎﺟوﻧه ﻣن دﻋم ورﻋﺎﯾﺔ.

تابع قائلا: إن ﻣﺷﺎرﻛﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﻛﺎن ھذا اﻟﻌﺎم ﻟن ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺛﯾل مهرجان اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻓﻘط، وإﻧﻣﺎ ﺗﻘدﯾم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣواھب اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎھم ﻓﻲ رﺳم ﻣﻼﻣﺢ ﻣﺳﺗﻘﺑل ﺻﻧﺎﻋﺗﻧﺎ، واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻏﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻔن واﻹﺑداع واﻻﺑﺗﻛﺎر، وﻟﻌل أﻣﺳﯾﺔ اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﺎرﯾس ھﻲ اﻟﺑداﯾﺔ اﻟﻣﺛﺎﻟية ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ھذه اﻟﻣواھب وﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ.

ﯾذﻛر أن ﻓﯾﻠم اﻟدﻧﯾﺎ ﺣﻔﻠﺔ ﻛﺎن ﻗد شارك ﻓﻲ مهرجان ﺻﻧداﻧس اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﻲ، ﻛﻣﺎ ﻓﺎز ﺑﺟﺎﺋزة ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻷﻓﺿل ﻓﯾﻠم دوﻟﻲ ﻗﺻﯾر، وﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺧرﺟﮫ راﺋد اﻟﺳﻣﺎري ﺿﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ “ﻧﺟوم اﻟﻐد” ﻟﻠﻣواھب اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠﺔ ﺳﻛرﯾن إﻧﺗرﻧﺎﺷﯾوﻧﺎل ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر 2019، راﺋد ﻣن ﻣواﻟﯾد اﻟرﯾﺎض، وﻗد ﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر اﻟﻔﻧون اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﺧراج ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﯾوﯾورك، ﺣﯾث أﻧﺟز اﻟﻔﯾﻠم ﺧﻼل ﻓﺗرة دراﺳﺗﮫ، ﻛﻣﺎ أﻧﺗﺞ وأﺧرج اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻓﻼم اﻟﻘﺻﯾرة اﻟﺗﻲ ﻋرﺿت ﻓﻲ ﻣﮭرﺟﺎﻧﺎت وﻣﺣﺎﻓل دوﻟﯾﺔ.

وﺗﺿم اﻷﻣﺳﯾﺔ ﻓﯾﻠم اﻟﻣﺧرج اﻹﺳﺑﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧوﯾل ﻛﺎﻟﭭو “أﺑطﺎل”، وھو ﻣن ﺑطوﻟﺔ ﻧﺧﺑﺔ ﻣن اﻟﻣواھب اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﻓﺎطﻣﺔ اﻟﺑﻧوي، وﯾﺎﺳر اﻟﺳﻘﺎف، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻣر اﻟزھراﻧﻲ، وﺧﺎﻟد اﻟﺣرﺑﻲ، وﻏﯾرھم، وﻗد ﺷﮭدت اﻟدورة اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ ﻟمهرجان اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌرض اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻷول ﻟﻠﻔﯾﻠم ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر اﻟﻣﺎﺿﻲ. اﻟﻔﯾﻠم ﻣن إﻧﺗﺎج اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻘدﯾر أﻧدرﯾﮫ ﻓﯾﺳﻧﺗﻲ ﻏوﻣﯾز وﯾروي ﻗﺻﺔ ﻣﺳﺎﻋد ﻣدرب ﻓﻲ أﺣد ﻓرق ﻛرة اﻟﻘدم اﻟﺳﻌودﯾﺔ، لمنه مغرور وسريع الانفعال، ﺑﻌد ﻣﺑﺎراة ﻣﺣﺑطﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﯾظﮭر ردة ﻓﻌل ﻓﯾﻧﺗﮭﻲ ﺑﮫ اﻟﻣطﺎف ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ، حيث يحكم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺈﺟﺑﺎره ﻋﻠﻰ ﺗدرﯾب ﻻﻋﺑﻲ ﻓرﯾق ﻣن ذوي اﻹﻋﺎﻗﺎت اﻟذھﻧﯾﺔ ﻛﺧدﻣﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.

وﺗﻘﺎم اﻟدورة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن مهرجان اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﺟدة ﻣن 1 إﻟﻰ 10 دﯾﺳﻣﺑر 2022.