شقيقة جو بايدن.. هل رشحت ميغان ماركل لرئاسة الولايات المتحدة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دعت فاليري بايدن، شقيقة الرئيس الأميركي جو بايدن، دوقة ساسكس، ميغان ماركل للانضمام إلى الحزب الديمقراطي، مؤكدةً أنها ستصبح مرشّحة جيّدة لرئاسة #الولايات المتحدة الأميركية في المستقبل.

وشرحت فاليري، في مقابلة مع برنامج “صباح الخير بريطانيا”، أن انضمام ميغان إلى الحزب سيكون دفعة قوية لمشاركة النساء في الحياة السياسية الأميركية، وفقاً لما ذكره موقع “اندبندت”.

وأضافت: “إنه لأمر رائع أن تتواجد نساء في مجال السياسة، فكلما زاد عدد النساء لدينا في الحياة السياسية، كان نظامنا الديمقراطي أفضل، نحن نرحب بها للدخول والانضمام للحزب الديمقراطي.

وبسؤال فاليري عما إذا كانت تعتقد أن الدوقة ستكون مرشحة محتملة جيدة للرئاسة يوماً ما، قالت: “نعم، بالطبع ستكون مرشحة جيدة”.

وأكدت فاليري أن شقيقها جو بايدن سوف يترشح لمنصب الرئيس مرة أخرى في عام 2024، وذلك في الوقت الذي يتهمه الجمهوريون بأنه غير لائق عقليّاً لتولي المنصب بعد سلسلة من الأخطاء اللفظية.

ويأتي تصريح فاليري عن ماركل مباشرة بعد ظهور تقارير إعلامية تقول إن ميغان تحاول منذ فترة التودد لعدد من الشخصيات السياسية في المجتمع الأميركي، وأنها على الأرجح تسعى للانخراط في العمل السياسي في الولايات المتحدة.