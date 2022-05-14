شكرا لقرائتكم خبر عن سنوب دوج يمازح إيلون ماسك بعزمه شراء "تويتر" بعد تعليق الأخير صفقة الاستحواذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازح نجم الراب سنوب دوج، متابعيه ورجل الأعمال إيلون ماسك بعد إعلان الأخير توقفة مؤقتًا عن متابعة صفقة الاستحواذ على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعى، حيث نشر سنوب دوج، تغريده عبر حسابه على "تويتر"، أشار فيها إلى أنه ربما يضطر لشراء شبكة التواصل الاجتماعى بعدما توقفت صفقة إيلون ماسك، البالغة 44 مليار دولار.



تغريدات سنوب دوج

وقال سنوب، أيضًا، إنه "سيمنح الجميع علامة اختبار زرقاء على الفور، حتى تلك الروبوتات التي تحتوى على 10 أحرف فى أسمائها"، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



سنوب دوج

جاء هذا بعدما أعلن إيلون ماسك، أغنى رجل فى العالم، أنه يعلق محاولته للاستحواذ على موقع تويتر، وذلك بعد أسابيع من الموافقة على الحصول على الشركة الخاصة فى صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار.

وكتب ماسك على "تويتر"، أمس الجمعة، إن صفقة "تويتر" معلقة مؤقتا فى انتظار التفاصيل التى تدعم الحسابات بأن الحسابات الزائفة وغير المرغوب فيها والمزيفة تمثل بالفعل أقل من 5% من المستخدمين، فيما قالت شبكة سى إن إن الأمريكية، إن هذه الأنباء أدت إلى انخفاض أسهم تويتر أكثر من 20% فى تداول ما قبل بدء السوق.

وكان إيلون ماسك، قال - فى وقت سابق - على تويتر، إن التغريدات الزمنية تبدو أفضل بكثير مما تقترحه "الخوارزمية"، كما أشار إلى الميزة التى تتيح لك رؤية أحدث التغريدات المنشورة في الجزء العلوى من الجدول الزمني الخاص بك، بدلاً من السماح لخوارزمية تويتر بتحديد الترتيب من خلال اختيار التغريدات التى تعتقد أنك ستجدها أكثر إثارة للاهتمام.