شكرا لقرائتكم خبر عن فنانات خضعن لعمليات تجميل فى الأنف بسبب التنمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة هنا الزاهد عن خضوعها لعملية تجميل فى أنفها بسبب تعرضها للتنمر فى صغرها، وذلك فى ردها على سؤال أحد المتابعين حول تعاملها مع التنمر، وقالت: "أيوة وأنا فى المدرسة كانوا بيتنمروا على مناخيرى لما كبرت عملتها بسبب إنها عملتلى عقدة"، وقد خضعت بعض الفنانات إلى علميات تجميل فى الأنف بسبب تعرضهن للتنمر والبعض الآخر لديهن مشاكل مع شكل الأنف لكن تقبلن شكل أنوفهن ومظهرهن كما هو.

نفت الفنانة بلقيس خضوعها لعملية تجميل في الأنف وأكدت أنها تحب شكل وجهها كما هو، وأيضا النجمة شيرين عبد الوهاب ترى أن أنفها صغير ومثالي ويتناسب تماماً مع ملامحها ولن تلجأ لعملية التجميل.

وأكدت النجمة نرمين الفقى، أنها لا ترغب في إجراء أي عملية تجميل لأنها تحب شكلها كما هو وتكتفى بممارسة الرياضة والغذاء الصحى، أما النجمة صبا مبارك تحدثت من قبل أن أنفها كبير لكنها لا تفكر أبداً في تغير حجمه لأنها تحب نفسها كما هي ولا تحتاج إلى عملية تجميل.

الأمر نفسه بالنسبة للنجمة أمينة خليل التي تحدثت بتعرضها للتنمر بسبب حجم أنفها الكبير في حين أنها تحب مظهره ولا ترغب في القيام بأى عملية تجميل لأنه يميزها عن غيرها.

كما كشفت الفنانة نداء شرارة، عن عدم خضوعها لعملية تجميل في الأنف، وقالت "قبل وبعد قمرين، مش فاهمة يعني هاد إعجاب ولا تنمر مناخيري بالصورة اللي فوق معمول لها فوتوشوب وتحت ما كنت أفهم بالفوتوشوب غيرو".



أمينة خليل



بلقيس



صبا مبارك



نداء شرارة