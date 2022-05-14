برشلونة يتحرك لصفقة تبادلية مع هذا الفريق

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

رفض ماتيو أليماني، المدير الرياضي لبرشلونة، إعطاء تفاصيل عن الاجتماع الذي عقده مع جيل مارين المدير التنفيذي لأتلتيكو مدريد.

وقال أليماني ردًا عن أحد الصحفيين، حول إذا كان الاجتماع ناقش مصير أنطوان جريزمان “لا”، ورفض تناول الأمر.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن الهدف من هذا الاجتماع، كان مناقشة احتمالية انتقال المهاجم ألفارو موراتا لصفوف برشلونة.

ويلعب ألفارو موراتا على سبيل الإعارة لصالح يوفنتوس الإيطالي، قادمًا من أتلتيكو مدريد.

ولن يفعل البيانكونيري خيار الشراء في عقد إعارة ألفارو موراتا، والبالغ قيمته 35 مليون يورو.

ويسعى برشلونة لإقناع إدارة أتلتيكو مدريد، بمبادلة ألفارو موراتا بأنطوان جريزمان، والذي يلعب على سبيل الإعارة من برشلونة في صفوف الروخي بلانكوس.