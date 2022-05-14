شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف موعد عرض مسرحية "حلم جميل" لـ سامح حسين على المسرح العائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعرض مسرحية "حلم جميل" للفنان سامح حسين، ومن إنتاج المسرح الكوميدى التابع للبيت الفنى للمسرح، على المسرح العائم بالمنيل، غدا السبت والأحد فى تمام الساعة الثامنة مساء.

كانت المسرحية قد عرضت فى عدة محافظات بوجه قبلى ووجده بحرى ضمن برنامج وخطة "المواجهة والتجوال" وهو مشروع يقدمه البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وتشرف على تنفيذه فرقة مسرح المواجهة والتجوال بقيادة الفنان محمد الشرقاوي، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات.

"حلم جميل" عن رائعة "تشارلى شابلن" وهو عرض غنائى موسيقى استعراضى، يدور حول شاب صعلوك يجول فى الشوارع، ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، وتُظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم، ويصبح هناك علاقة تكاملية بين الشاب الصعلوك والرجل الثرى.

"حلم جميل" من بطولة سامح حسين، سارة درزاوى، عزت زين، أحمد عبد الهادى، رشا فؤاد، جلال هجرسي، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدى، من تأليف طارق رمضان، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، موسيقى هشام جبر، أشعار طارق على، استعراضات ضياء شفيق، وإضاءة أبو بكرالشريف، ومن إخراج إسلام إمام.