شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم سيئ لـ فيلم توم هولاند الجديد Uncharted والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم Uncharted على تقييم ضعيف، وصل إلى 40% فقط من قبل 234 ناقد عالمى، و90% من قبل أكثر من 5000 مشاهد معتمد من خلال موقع Rotten Tomatoes ممن لم ينل الفيلم إعجابهم.

الفيلم الجديد Uncharted يقوم ببطولته مجموعة من النجوم منهم مارك ويلبرج وتوم هولاند، العمل يدور في إطار المغامرة والكوميديا والدراما والأكشن.

ووفقًا للتقرير، الذى نشر على موقع "movieweb، تم تأجيل طرح الفيلم الجديد عدة مرات، حيث كان من المقرر طرحه فى ديسمبر من عام 2020، وثم إلى مارس 2021، وثم إلى 16 يوليو من العام الماضى 2021، ومن ثم تحديد موعد جديد وهو 18 فبراير من العام الجارى 2022.

الفيلم الجديد Uncharted مستوحى من سلسلة ألعاب الفيديو الأكثر نجاحًا والذى يقوم بإخراجه روبن فليشر، وقد قام الممثل توم هولاند وأنطونيو بانديراس بتصوير عددا من المشاهد للفيلم في منطقة "كوستا برافا" السياحية الإسبانية.

وبلغت تكلفة فيلم "Uncharted" أكثر من 230 مليون دولار، وانتهى التصوير بشاطئ "سا بواديا" في 13 من أكتوبر من العام الماضى 2020، حسبما أفادت بلدية المدينة، حيث قام فريق مكون من 50 إلى 75 شخصًا بالتصوير تحت بروتوكول أمني مشدد لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.