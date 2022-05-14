شكرا لقرائتكم خبر عن "حبيبتي من تكون" بموسم جدة بدءًا من الأحد القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف المخرج خيري بشارة عرض مسرحية " حبيبتي من تكون " ضمن موسم جدة، بدءًا من يوم الأحد القادم الموافق 15 مايو، ولمدة 10 أيام، وذلك بعد نجاحها خلال عرضها بموسم الرياض، وتدور فكرة المسرحية حول حياة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ ، ومشواره الفني وكذلك حياته العاطفية .

المسرحية تأليف الكاتبة عزة شلبى وأحمد نبيل، ويشارك في بطولتها عدد كبير من الشباب من خريجي مركز الابداع الفني والمعهد العالي للفنون المسرحية، والمخرج المنفذ للعرض الفنان أحمد محارب "دوجلاس".

والمسرحية بطولة كل من محمود الغندور في دور ومروة عيد والحان المهدى وأميرة عبد الرحمن ، وريهام محي ، وهالة مرزوق ، ومحمد خالد ، ومحمد دسوقي ، ونجلاء فوزى ، وعبد الرحمن القليوبي ، حسن عبد الله ، ومحمود وهبة ، واحمد وهبة ، وعبد المنعم محمد ، وأمير الصم ، وهدير مصطفي ، واحسان الترك ، وعادل الحسيني ، وكريم عبد الجواد ، وأمنية العربي ، ومحمود راتب ، واسراء الصابوني ودينا عماد وعبد الفتاح محمد .