الجمهور مصدوم بعد معرفتهم عُمر “صاحبة السعادة” إسعاد يونس! لا أحد كان يتوقع أنها في هذا السن الكبير!

كتب امير فتحي في السبت 14 مايو 2022 05:47 صباحاً - كشفت النجمة الكبيرة إسعاد يونس عن عمرها الحقيقي، قبل عامين في أحد لقاءاتها الإعلامية، موضحة: «70 سنة ومش هنكر على ربنا النعمة اللي إدهاني»،

حيث ولدت صاحبة السعادة في اليوم الموافق 12 إبريل من العام 1950م، فهي تبلغ من العمر الآن (72 سنة)، واعتبر الجمهور أنها كبيرة جدًا في السن مقارنة بشكلها وإطلالتها الحالية.

وأوضحت “إسعاد” أنها عملت في مجال الفن والإعلام والكتابة، وكل مجال تعمل به تحبه، وليس لديها مجال مفضل عن الآخر، كما انها تتعلم من أي شيء، معقبة: «وصل الأمر إني كنت بصلح كهربة البيت، وكنت بصلح نجارة البيت»، لافتة إلى أنها عندما عملت في الإذاعة كانت ترتدي ملابس موظفات رغم أن عمرها كان 17 سنة فقط، ولذلك حصلت على خبـرة كبيرة عن الشخصيات المختلفة في الحياة، وتستطيع التعامل مع جميع الفئات.

بعد عودتها بـ الاختيار 3.. إسعاد يونس تشارك في مسلسل “بيت ماما”

من جهة أخرى، تستعيد الفنانة المتألقة إسعاد يونس نشاطها الفني من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال الفنّية، وذلك بعد نجاحها في أداء دور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم بمسلسل الاختيار 3 رمضان 2022.

وتشارك إسعاد يونس في مسلسل جديد بعنوان “مسلسل بيت ماما” فكرة يسري الفخراني، وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، ومن المقرر عرضه في 45 حلقة ولم يذكر أي تفاصيل أخرى خاصة بالعمل أو بالأبطال حتى الان.

وانتشرت أنباء في وقت سابق عن استعداد اسعاد يونس لتصوير عمل فني جديد بعنوان “حواديت صاحبة السعادة”، وذلك في هذا الشهر مايو الجاري وخاصة يوم 20، لتستعيد من خلاله نشاطها الفني مرة أخرى، اذ يتناول العمل قصص منفصلة تتناول دراما إجتماعية مختلفة ليس لها علاقة بحياة إسعاد يونس

إسعاد يونس في مسلسل العائدون

وكانت قد شاركت إسعاد يونس في السباق الرمضاني 2022 بـ مسلسل العائدون الذي يخوض بطولته الفنانة أمينة خليل والفنان أمير كرارة، اذ ظهرت به كضيفة شرف بدور أستاذة جامعية وعمة الفنانة أمينة خليل.

يٌذكر أن مسلسل “العائدون” تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد فراج، وجيهان خليل، وإسلام جمال، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبى، وميدو عادل، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم محمد ممدوح وكذلك نجوم عرب منهم أحمد الأحمد وجنيد زين الدين.

إسعاد يونس في الاختيار 3

كما شاركت إسعاد يونس في مسلسل “الاختيار 3” كضيفة شرف بجانب أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام.

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