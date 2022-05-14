لن تصدق من هو إبن الفنان الراحل محمود الجندي.. فنان شهير وبطل مسلسل “الكبير أوي 6”!

كتب امير فتحي في السبت 14 مايو 2022 05:47 صباحاً - ورث نجل الفنان القدير الراحل “محمود الجندي” حب السينما والتليفزيون من والده لذلك درس بمعهد السينما وتخرج منه وبدأ العمل كمساعد مخرج ثم مخرج لكثير من الأفلام والمسلسلات، ويكون نجله “أحمد” من زوجته الأولي الراحلة “ضحي”.

المخرج أحمد الجندي، تصدر مؤخرًا تريندات مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وذلك بعد النجاح الساحق الذي حققه آخر أعماله الإخراجية في موسم رمضان 2022 وهو مسلسل «الكبير أوي 6».

من هو أحمد الجندي؟

وبالتعريف عن أحمد الجندي نجل الفنان محمود الجندي فهو مخرج مصري، بدأ مشواره الفني كممثل، اشترك في فيلم (واحد من الناس) مع كريم عبدالعزيز، إلى جانب عمله كمساعد مخرج في الفيلم نفسه بعد تخرجه من معهد السينما، وأعقبه مشاركته كمساعد للمخرج في فيلم (ظرف طاريء) بطولة أحمد حلمي، وتوالت الأعمال بعد ذلك ليقوم بإخراج سيت كوم (أحمد اتجوز منى) وعدد من الأفلام مثل: (حوش اللي وقع من منك) و(إتش دبور) و(طير إنت) و(لا تراجع ولا استسلام ).

وتميزت معظم أعماله بانتمائها لمدرسة كوميدية تعتمد على السخرية من الثقافة الشعبية المتعارف عليها والمسماة Popular culture إخرج عدة اعمال تنتمي لمدرسة الكوميديا التي تعتمد على الإسقاط على أعمال فنّية سابقة .

المخرج أحمد الجندي يكشف سبب غياب دنيا سمير غانم عن «الكبير أوي 6»

من ناحية أخرى، كشف المخرج أحمد الجندي، مخرج مسلسل «الكبير أوي 6»، سبب غياب دنيا سمير غانم عن مسلسل الكبير أوي في موسمه السادس وعدم الاستعانة بها بعد غيابها عن الموسم الخامس منه واعتذارها عن عدم المشاركة به، رغم غياب دنيا عن الموسم الرمضاني للعام الثاني على التوالي.

وقال الجندي خلال استضافته في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON»، إنه كان يستهدف في الموسم الأخير من مسلسل الكبير أوي شرائح جديدة من المشاهدين، مشيراً إلى أنه واجه عقبات كثيرة في الموسم السادس حيث كان أبرزها حاجتهم لدخول أفراد جديدة للعمل، بالإضافة لفقدان «هَدِية» (دنيا سمير غانم)، لأنّ غيابها لم يشعر به الناس في الجزء الخامس، إذ كان هناك اشتياق للمسلسل بحالته كما بدأ.

وأضاف الجندي خلال لقائه مع لميس الحديدي أنه لا يستطيع تعويض دنيا سمير غانم بشخص آخر هذا يعد «شبه مستحيلة»؛ لأنّ دنيا شَهادتي فيها مجروحة، وهي (ربنا يحميها). وأشار الجندي إلى أن شخصية «هدية» ارتبط بها الناس رغم قَساوة معاملة (الكبير) لها، لافتاً إلى أنّ «الأزمة لم تكن في رفض دنيا سمير غانم العودة للعمل في المسلسل، بل كانت في تزامن عودة «الكبير أوي»، مع عمل دنيا على مسلسلها الذي تَوَقّف لأسباب خَارجة عن إرادتها.

فيما أكّد المخرج أحمد الجندي على أنّه «كان من الصعب مُشَاركة دنيا سمير غانم في عملين معاً في نفس التوقيت»، موضحاً أنّه كان يسعى للبحث عن وجه جديدة بشخصية أخرى تماماً حتى لا يُقارِن الناس بينهما، مشيراً إلى أنّهم التقوا بعدد كبير من الفتيات، حتى أبلغهم شخص ما على عرض تُقَدّمه رحمة أحمد وهناك شاهدها برفقة أحمد مكي وتم وقوع الاختيار عليها.

المسلسل «الكبير أوي» بطولة أحمد مكي، ورحمة أحمد، وهشام إسماعيل، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من إخراج أحمد الجندي، وتأليف مصطفى صقر.

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